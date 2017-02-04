Внутри Hyperloop SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала панорамное видео, снятое на испытательном участке тоннеля Hyperloop. Запись была сделана во время первого этапа конкурса Hyperloop Pod Competition, в котором в конце января участвовали прототипы вакуумных поездов.

Hyperloop Pod Competition | VR SpaceX

Камера, снимавшая поездку внутри испытательного тоннеля Hyperloop, была установлена на специальной тележке, использовавшейся для испытания прототипов. Этим объясняется относительно невысокая скорость движения.

Собственное видео, снятое внутри , опубликовал и один из участников конкурса прототипов поездов — команда Массачусетского технологического университета. Его можно посмотреть здесь.

Проект Hyperloop был представлен Илоном Маском в 2012 году. Предполагается, что скоростные поезда Hyperloop будут перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 километров в час.

Тоннели для Hyperloop планируется как прокладывать под землей, так и размещать на поверхности на специальных эстакадах.