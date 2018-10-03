Hyperloop Transport Technologies показала свою первую пассажирскую капсулу. Она будет разгоняться до 1200 километров в час (по идее)

Компания Hyperloop Transport Technologies (HyperloopTT) на церемонии в Испании представила свою первую пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы Hyperloop.

Marcelo del Pozo / Reuters / Scanpix / LETA

Капсулу «Quintero One» длиной 32 метра и весом пять тонн построила компания Airtificial, которая сотрудничает с Airbus и Boeing. При ее производстве использовали композитный материал , разработанный в 2016 году.

Внутри капсула напоминает интерьеры из научно-фантастического фильма, сообщает CNET. При этом в HyperloopTT говорят, что вариантов внутреннего оформления могут быть сотни.

Take a first look inside a Hyperloop passenger capsule https://t.co/Uv5LVA4Poi via @CNET — Bibop G. Gresta (@BibopGGresta) October 2, 2018

Капсулу отправят во Францию, где к 2019 году планируют построить одну из первых испытательных трасс длиной 600 метров. К этому же времени капсула будет полностью готова, сообщили в компании. После этого, как ожидается, начнутся испытания на более длинном треке.

Скоростные поезда Hyperloop, по задумке Илона Маска, должны перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 километров в час. Трассы предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащать солнечными батареями. Реализацией идеи одновременно занимаются несколько компаний, в том числе Hyperloop Transport Technologies и Virgin Hyperloop One. Последняя в феврале 2018 года продемонстрировала свою концепцию пассажирской капсулы.