шапито

В Hyperloop не будет окон. Но пассажиры все равно смогут видеть пейзажи!

Techcrunch
15:53, 9 июня 2018
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Пассажиры сверхскоростной транспортной системы Hyperloop смогут видеть пейзажи, мимо которых они проезжают, хотя поезд будет двигаться в трубе, сообщает TechCrunch. Для этого Virgin Hyperloop One планирует использовать технические окна в трубе для создания оптического эффекта «зоотроп», основанного на том, что отдельные изображения при движении на скорости человеческий взгляд воспринимает как непрерывную картинку.

В Hyperloop не будет окон. Но пассажиры все равно смогут видеть пейзажи!

Опубликовано Шапито 9 июня 2018 г.

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