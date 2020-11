Команда Трампа провела пресс-конференцию по итогам выборов в Four Seasons. Нет, не в шикарном отеле, а в небольшом магазине для садоводов

Юрист Трампа Руди Джулиани проводит пресс-конференцию по итогам президентских выборов 2020 года в США, на которых СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, на парковке магазина садоводческих товаров на окраине Филадельфии. Штат Пенсильвания, 7 ноября 2020 года Justin Lane / EPA / Scanpix / LETA

7 ноября 2020 года действующий президент США Дональд Трамп объявил у себя в твиттере о важной пресс-конференции, запланированной на 11:30 утра по местному времени в Four Seasons в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания. Незадолго до этого американские СМИ объявили победителем президентских выборов его противника, кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, а многие мировые лидеры поздравили его с победой. Трамп продолжает настаивать, что победил на самом деле он, заявляя о многочисленных фальсификациях на выборах. Его штаб потребовал пересчета голосов в некоторых штатах, в том числе в Пенсильвании, где после первоначального лидерства Трампа Байден вышел вперед с небольшим отрывом и в итоге занял первое место.

Однако через некоторое время Трамп стер свой первый твит с анонсом пресс-конференции и выпустил новый, в котором уточнялось место проведения: Four Seasons Total Landscaping. Так называется небольшой магазин товаров для садоводства на окраине Филадельфии. Журналисты решили, что Трамп просто ошибся в твите — но аккаунт филадельфийского отеля из международной сети уточнил, что речь действительно идет не о них, а о заведении с похожим названием, которое к отелю не имеет отношения.

И представители штаба Трампа во главе с его юристом Руди Джулиани действительно провели свое выступление именно там — на парковке во дворе магазина садоводческих товаров в промзоне у шоссе на выезде из Филадельфии, среди автомастерских и напротив крематория.

Только что прибыл на место проведения важной пресс-конференции, о которой объявил президент Трамп. Выглядит слегка сюрреалистично… Не отель Four Seasons, а садоводческий магазин в промзоне на окраине Филадельфии Mark Stone

Джулиани заявил собравшимся, что Трамп не признает результаты выборов, что победителя должны объявлять не СМИ, а суды, и что есть основания сомневаться в надежности подсчета как минимум 600 тысяч бюллетеней. Самого Трампа на этой пресс-конференции не было — он в это время играл в гольф.

Как сообщает The New York Times, выбор такого скромного места для важной пресс-конференции не был ошибкой или результатом «испорченного телефона». Штаб Трампа действительно забронировал садоводческий магазин — но не потому, что перепутал его с отелем, а по причине невозможности найти более подходящее место для выступления в крупнейшем городе штата с высоким уровнем поддержки демократов. Предыдущие попытки, пишет The New York Times, заканчивались тем, что сотрудников штаба Трампа, проводящих встречу с прессой на открытых площадках, заглушали криками сторонники Байдена. А ошибка в первом твите самого Трампа объясняется тем, что советник предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски утром в субботу позвонил президенту и рассказал ему о месте проведения пресс конференции — и президент решил, что речь идет о дорогом отеле в центре города.

Неудивительно, что журналисты и прочие наблюдатели незамедлительно принялись подшучивать над столь непритязательным местом для срочной и важной пресс-конференции штаба Трампа.

Сдаюсь. У кого-нибудь есть «пресс-конференция в садоводческом магазине Four Seasons» на карточке для бинго?

Такое завершение президентства Дональда Трампа не смогли бы придумать даже самые смелые режиссеры-абсурдисты. Но можно вспомнить, например, Роба Райнера с его псевдодокументальной комедией «Это — Spinal Tap» про теряющую популярность рок-группу. В одном из эпизодов они заказали для оформления сцены модель Стоунхенджа в натуральную величину — но перепутали единицы измерения и получили небольшой пенек из папье-маше вместо величественной скульптуры.

Ну или Армандо Иануччи.

Эпизод с Four Seasons Total Landscaping достоин режиссера, снявшего «Смерть Сталина» — да и «Гущу событий» тоже, с акцентом на «гуще»

Многих интересует личность менеджера магазина, которого не смутило предложение провести у него президентскую пресс-конференцию.

Хочу знать, кто в Four Seasons Landscaping взял трубку, услышал, что штаб Трампа хочет провести пресс-конференцию у них на парковке, понял, что их перепутали с отелем, перевел взгляд на невидимую камеру — и сказал: «Разумеется».

Другие вспомнили про фестиваль Fyre, эпический провал организаторов которого вошел в историю.

Наверняка бизнес у продавцов садоводческих товаров теперь пойдет в гору.

Four Seasons Total Landscaping теперь надолго станет туристической достопримечательностью. Начинайте делать футболки, ребята

Тем более, что его рекомендует тот самый сотрудник штаба Трампа, который забронировал парковку у магазина для проведения этой теперь уже точно исторической пресс-конференции.

Все прекрасные американцы в Пенсильвании пользуются услугами Four Seasons Total Landscaping! Они любят свою страну и являются патриотами Америки! Спасибо!!

Алексей Ковалев