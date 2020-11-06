Певец Feduk (Федор Инсаров) выпустил видео на песню из нового альбома «ЙАЙ» — «Бэнгер». Оно идет всего минуту, так что музыкант называет его не клипом, а муд-видео. Сам трек длится три минуты. Альбом «ЙАЙ», в котором есть и «Бэнгер», выйдет 27 ноября — пластинку Feduk записывал вместе с Cream Soda (в клипе появляются участники группы Дима Нова и Илья Гадаев).

FEDUK

Feduk

Это не клип, это скорее муд-видео. Мы просто встретились с ребятами [из группы Cream Soda] на Кузнецком Мосту, побегали туда-сюда, поразвлекались, вспотели немножко даже. У нас была VHS-камера из музея Sony, очень старенькая. Мы понимали, как это выглядит со стороны, кривлялись, дурачились, пытались пританцовывать. В общем, убили половину осеннего денька, очень слякотного и противного. Разукрасили Москву немножко в этот день.

Если вы думаете, что из-за дропа и цепляющей мелодии это будет тикток-хит — мы на это особо не рассчитываем. Мы рассчитываем просто на угар и танцы. Это скорее на аудиторию чуть-чуть постарше. Но если это будет тикток-хит — ничего страшного, нам будет приятно.

С Cream Soda нас познакомила Дарья Евсеева, мой менеджер. Мы подумали: а почему бы не совместить мою любовь к поп-музыке с людьми, которые делают эту музыку очень хорошо по российским меркам, а может, даже и по мировым? Мы объединились, начали общаться, впоследствии несколько раз встречались на студии. Все это переросло в большой альбом. Мы подружились, подшучиваем друг над другом, танцуем, веселимся. Решили, что EPʼшки нам будет мало. Думаю, в будущем вы услышите от нас с ребятами что-то еще.

Альбом «ЙАЙ» записывали чудесным образом в Ярославской области у ребят на даче, в деревянном доме. Мы купались, гуляли с собакой, собирали землянику, грибы, чернику — она была тогда не очень зрелая, но вкусная. Мы восемь или девять дней записывали, а потом отдыхали. До этого, в карантин, мы очень много созванивались по фейстайму, доводили до ума какие-то тексты, музыку. В общей сложности от нашей первой встречи, где мы обменялись словами «Давайте что-то сделаем» [до выхода альбома] прошел ровно год.

Полностью альбом [c Cream Soda] выйдет 27 ноября. А каждую пятницу ноября вы будете слышать по новому синглу. Следите за релизами так же, как за каким-нибудь офигенным сериалом на Netflix.

Фото в анонсе: Feduk