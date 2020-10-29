Фронтенд-разработчик из Самары по имени Нуриль сделал для мамы облегченную версию «Медузы» — такую, чтобы можно было читать сайт со старого телефона и планшета.

Маму Нуриля зовут Слу, ей 59 лет. Живет в деревне, увлекается шитьем и вязанием, занимается огородом, выращивает кур и гусей. Недавно она пожаловалась сыну на телевизионные новости, сказала, что они ей надоели, и спросила, какие издания стоит почитать в интернете. Нуриль посоветовал «Медузу» и TJournal.

Оказалось, что мамин телефон и iPad Mini уже не справляются с современными сайтами — и нужно было что-то срочно придумать. Сам Нуриль последнее время занимался облегчением интернет-контента. Например, недавно он сделал бота, которому можно отправить любую ссылку, а бот в ответ пришлет упрощенную версию доступной по ссылке веб-страницы в формате PDF. Так Нурилю пришла в голову идея разработать для мамы облегченную версию «Медузы».

«Первую версию, которой можно было пользоваться, сделал в тот же вечер, как пожаловалась мама, — рассказал Нуриль. — Еще три вечера ушло на то, чтобы проанализировать „Медузу“ и определить, какие у вас есть основные блоки в статьях. Например, цитаты, спойлеры, эмбеды. Чтобы они тоже отображались в облегченной версии».

Эти блоки пока не работают, однако Нуриль планирует добавить их уже в самое ближайшее время: «Придумаю, как вставлять эмбеды, чтобы не тащить сторонние скрипты. Уже сделал так, чтобы при переходе из одной статьи „Медузы“ в другую для этой [новой] статьи на лету генерировалась облегченная версия. Есть еще более амбициозный план — сделать так и со внешними ссылками. Ну и хочу добавить всякие мелочи: источники, названия рубрик».

Мама Нуриля осталась довольна: сказала, что с облегченной версией стало лучше — как минимум потому, что сайт теперь грузится. Так что мама сможет прочитать статью о собственном сыне на «Медузе». Ура — и привет!

Максим Иванов