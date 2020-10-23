Александр Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и передал половину сотрудникам белорусского ОМОНа. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой Лукашенко.

Вероятно, речь идет об участке в минской резиденции «Дрозды», где Лукашенко выращивает не только картофель, но и арбузы. Урожай здесь собирают в конце августа или в начале сентября. Обычно в этом участвует сам Лукашенко, его младший сын Николай и много молодых девушек.

Вот так это выглядело в 2015 году

Информационное агентство БелТА

В 2017-м

RT на русском

И в 2019-м

Информационное агентство БелТА

В прошлые годы урожай с участка Лукашенко отправляли в социальные учреждения для детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. И угощали овощами актера Стивена Сигала (Лукашенко лично чистил ему морковку).

А в этом году урожай с участка Лукашенко получили сотрудники ОМОНа, помогавшие ему подавлять протесты в Беларуси. Лукашенко, выбравший одним из лозунгов своей предвыборной кампании слова «Любимую не отдают», утверждал, что ОМОН «защитил страну от блицкрига».

А вот как на передачу картошки ОМОНу отреагировали в Беларуси