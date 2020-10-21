В одном из дворов Южно-Сахалинска есть лужа, которой недавно исполнилось 25 лет. По этому случаю в начале сентября у нее появился свой аккаунт в инстаграме. В нем лужа называет себя самой могущественной в городе — потому что с ней никак не могут справиться чиновники, хотя постоянно это обещают. Лужа даже обогнала по количеству подписчиков официальный аккаунт Южно-Сахалинска (в три раза).

21 октября в аккаунте «Лужи у дома» появилась фотосессия девушек на . Правда, фотографии были сделаны в другой луже — во дворе дома на улице Украинской, а не Тихоокеанской.

«У нас в области активно развивают туризм и вкладывают немалые деньги в эту отрасль. <…>. Но чтобы „ублажить“ искушенного, можно даже сказать „более дорогого“ туриста нам необходимо иметь нечто уникальное. Такой туристический аттракцион, который мало в какой стране мира можно встретить! И такое место у нас в городе есть, чтобы можно было просто отлично отдохнуть. А где еще можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская?»

Фото действительно классные, не поспоришь. В завершение авторы поста обращаются к туристам, которые «страдают из-за невозможности поехать на моря в теплые страны» — и приглашают в Южно-Сахалинск.

Признайтесь, захотелось?