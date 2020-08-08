По Фонтанке проплыли динозавр, два деда Мазая и торшер. Две тысячи человек устроили заплыв на сапбордах по рекам и каналам Петербурга А еще ежи и собаки

Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

8 августа в Петербурге прошел фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP» — его пятый год организует городское издание «Фонтанка». Организаторы называют его самым большим в Восточной Европе фестивалем сап-серфинга.

Фестиваль собрал около двух тысяч участников. Некоторые каналы оказались полностью забиты сапбордами. Петербуржцы плыли по городу в костюмах динозавров, супергероев, принцесс, деда Мазая и даже торшера. А некоторые — с собаками и ежами.

8 августа в Петербурге в очередной раз ослабили ограничения, введенные из-за коронавируса. Теперь в городе можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Правда, при условии обязательного использования масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.