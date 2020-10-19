Майли Сайрус исполнила кавер на песню «Zombie». Кто бы мог подумать, что она может петь ВОТ ТАК

Певица Майли Сайрус во время выступления на виртуальном благотворительном фестивале Save Our Stages исполнила кавер на трек «Zombie» ирландской рок-группы The Cranberries. И это надо слышать!

Miley Cyrus

Для сравнения: вот как звучит оригинальная песня.

TheCranberriesVEVO

Помимо «Zombie» Сайрус спела «Boys Donʼt Cry» группы The Cure и свой новый трек «Midnight Sky». Полную версию выступления можно увидеть ниже.

Miley Cyrus