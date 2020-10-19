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Майли Сайрус исполнила кавер на песню «Zombie». Кто бы мог подумать, что она может петь ВОТ ТАК
Источник: Pitchfork
Певица Майли Сайрус во время выступления на виртуальном благотворительном фестивале Save Our Stages исполнила кавер на трек «Zombie» ирландской рок-группы The Cranberries. И это надо слышать!
Для сравнения: вот как звучит оригинальная песня.
Помимо «Zombie» Сайрус спела «Boys Donʼt Cry» группы The Cure и свой новый трек «Midnight Sky». Полную версию выступления можно увидеть ниже.