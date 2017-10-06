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Майли Сайрус и Галь Гадот сыграли в шарады. Вничью!

Meduza
13:09, 6 октября 2017

В начале октября актриса Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины в одноименном фильме, и певица Майли Сайрус посетили шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Вместе с ведущим и Тариком Троттером из группы The Roots они сыграли в шарады.

По правилам, игроки делятся на две команды. После этого участники по очереди изображают названия фильмов и песен, указанные на табличках, а их партнеры должны угадать, о чем идет речь.

Галь Гадот досталась песня Брюса Спрингстина «Born to Run» («Рождены, чтобы бежать»), а Майли Сайрус — композиция «Ring of Fire» («Кольцо огня») Джонни Кэша. В свою очередь, Фэллон показывал «Оно», а Троттер — «Парк Юрского периода».

Charades with Gal Gadot and Miley Cyrus
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

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