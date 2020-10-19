Брюс Уиллис вернулся к роли полицейского Джона Макклейна из серии фильмов «Крепкий орешек» («Die Hard») в рекламе автомобильного аккумулятора DieHard.

Advance Auto Parts

По сюжету Макклейн пытается завести сломавшуюся машину. На пути в магазин с автозапчастями он встречает старого знакомого — хакера Тео из первой части «Крепкого орешка», который вместе с группой злодея Ганса Грубера (Алан Рикман) участвовал в захвате небоскреба «Накатоми Плаза». Тео натравливает на Макклейна своих головорезов, но тот скрывается в магазине автозапчастей, где находит аккумулятор.

Убегать приходится по вентиляции, как в первом «Крепком орешке». Герою Уиллиса только и остается, что ворчать: «Да ладно, вы что, шутите?» На выходе из вентиляции Макклейна сбивает Аргайл, тот самый водитель лимузина, подвозивший героя в первом фильме (он же тогда отправил Тео в нокаут).

В конце концов Макклейн и Аргайл уходят от погони и возвращаются к сломанной машине из начала рекламного ролика. Их там уже поджидает Тео на грузовом кране вместе со своими бандитами. Они стреляют в Макклейна и попадают прямо в аккумулятор, который он пытался установить. Однако машину удается завести даже со сломанным аккумулятором. Заканчивается все тем, что Макклейн кидает гранату в грузовой кран, взрывает Тео вместе с его приспешниками и уезжает куда подальше.

В серию «Крепкий орешек» входит пять фильмов, последний из них вышел в 2013 году. Новостей о шестой части, которая, по задумке, должна стать приквелом ко всему киносериалу, не было с 2018 года.

Бонус!

В сентябре белорусская разведка якобы перехватила разговор Берлина и Варшавы, в котором Лукашенко называли «крепким орешком». Да и сам Лукашенко уже не раз появлялся на публике с автоматом и в бронежилете. Поэтому сравнения с героями боевиков напрашиваются сами собой. Поэтому вот вам интересный факт о «крепких орешках»: Александр Лукашенко всего на один год старше Брюса Уиллиса. Лукашенко — 66 лет, а Уиллису — 65.