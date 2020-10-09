Сергей Карпухин / ТАСС / Vida Press

Новый альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» выдвинули на пять номинаций 63-й премии «Грэмми». Об этом в фейсбуке сообщил сам музыкант. Среди номинаций заявлены «лучший альбом года», «лучший латинский поп-альбом», «лучший дуэт», «лучший клип» и «лучшая аранжировка». Для Агутина это первое выдвижение на «Грэмми» — и он ему очень «рад».

Фанаты (а также Андрей Макаревич и журналист Михаил Козырев) уже поздравили музыканта, отметив его выдающиеся достижения. Вот только поздравлять пока рано: выдвинут — не значит номинирован.

Впрочем, некоторые российские СМИ уже записали Агутина в номинанты:

А в чем разница между выдвижением и номинацией?

Пост Агутина — это часть промокампании «For your Grammy consideration». Музыкант или его лейбл составляют список песен и клипов, сами присваивают им номинации, в которых эти работы в теории могли бы победить, и отправляют на рассмотрение в Национальную академию искусства и науки звукозаписи США. Эта академия и занимается присуждением «Грэмми», по аналогии с «Оскаром» и киноакадемией.

Выдвинуть свои треки и клипы на рассмотрение может кто угодно . Но далеко не факт, что хотя бы одна композиция или видео в итоге попадут в шорт-лист. Голосование, по итогам которого сформируют шорт-лист премии, пройдет только в декабре. Номинантов объявят позже.

Есть, впрочем, один нюанс: части заявленных Агутиным номинаций попросту не существует. К примеру, на «Грэмми» нет номинации «лучший альбом года», только «альбом года». А «лучший дуэт» называется «лучший поп-дуэт». Номинации «Лучшая аранжировка» тоже нет. Зато есть «Лучшая аранжировка, инструментальная или акапелла». Да и «лучший латинский поп-альбом» в 2020 году переименовали в «лучший латинский поп- или городской альбом».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10235792">La Vida Cosmopolita</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/419284">Леонид Агутин</a> на Яндекс.Музыке Послушайте альбом «La Vida Cosmopolita» прямо сейчас. Возможно, раньше академиков!

Так Агутина есть с чем поздравлять?

По версии его пресс-секретаря Наталии Николенко — есть. Вот как звучит ее комментарий «ИМИ Журналу»: «Леониду Агутину позвонил один из членов жюри премии и поздравил с включением его альбома в шорт-лист». Непонятно, правда, как певца могли включить в шорт-лист «Грэмми» еще до голосования.

Тем не менее шансы на победу у Агутина действительно есть. Хотя бы теоретические.

Обновление. Представители «ИМИ Журнала» позвонили в редакцию «Медузы» и объяснили, что неправильно передали слова Николенко. На самом деле пресс-секретарь Агутина говорила о лонг-, а не шорт-листе.

Максим Иванов