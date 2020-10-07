ТАСС выпустил заключительную часть большого интервью Владимира Путина — прямо в его день рождения. Журналист Андрей Ванденко поговорил с президентом о пиве, хрюканье и «сладких детишках».

Результат оказался немного предсказуем: кадры с лучшими цитатами из интервью стали постить в соцсетях. И вне контекста ответы президента выглядят даже лучше.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет»

ТАСС / YouTube

Ванденко предположил, что на посту президента Путин вряд ли может позволить себе «выпить пивка [с друзьями] в пятницу после работы». Путин согласился и пожаловался, что от пива «брюхо растет», поэтому в последнее время он старается его не пить. Однако, по мнению президента, эти ограничения компенсируются «чувством большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди [ему] оказывают».

«Маленькие, сладкие детишки»

ТАСС / YouTube

Именно так Путин отзывается о своих внуках. Их количество президент раскрывать отказался. Вот как Путин уходил от ответа: «Какая разница?»

«Ну это же все легко считается потом. Зачем?» Зато президент рассказал, что у внуков «дедушка Вова» в авторитете. И заодно признался, что получает большое удовольствие от общения с ними.

«Зря вы хрюкаете»

ТАСС / YouTube

Ванденко покашлял во время разговора о внуках Путина, тот в ответ попросил его не хрюкать. Журналист попытался оправдаться и заявил, что не хрюкает, а покашливает. Президент настоял на своем: «Тем более. Покашливать нечего».

«Не было такого… Не знаю, как слово по-русски…»

ТАСС / YouTube

Путин рассказал, как катался на лыжах в Сочи, но не смог сразу вспомнить слово «пухляк» — то есть недавно выпавший снег. Зато с ходу вспомнил немецкое слово «Pulverschnee» («рыхлый снег»). ТАСС / YouTube

«Спал в последнее время по пять часов. Маловато»

ТАСС / YouTube

Да, в общем-то, на этом все! Путин пожаловался на недосып — и заговорил об игре в хоккей, во время которой «немножко перестарался»: «За одну игру полтора килограмма, два теряю».

«И мне бы тоже хотелось особенно не терять вот, знаете, человеческих качеств»

ТАСС / YouTube

Путин похвастался, что, по словам его университетских друзей, за время президенства он почти не изменился: «Им виднее со стороны». Сказал — и перекрестился. А потом заявил, что ему тоже не хотелось бы терять «человеческих качеств»: «Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию». Тем не менее сам Путин считает, что у него получается эти человеческие качества сохранять.

Полную версию интервью можно посмотреть ниже.

TASS