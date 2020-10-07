«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет» 🍺❌ Цитаты из интервью Путина ТАСС просто прекрасны. Особенно вне контекста
ТАСС выпустил заключительную часть большого интервью Владимира Путина — прямо в его день рождения. Журналист Андрей Ванденко поговорил с президентом о пиве, хрюканье и «сладких детишках».
Результат оказался немного предсказуем: кадры с лучшими цитатами из интервью стали постить в соцсетях. И вне контекста ответы президента выглядят даже лучше.
«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет»
Ванденко предположил, что на посту президента Путин вряд ли может позволить себе «выпить пивка [с друзьями] в пятницу после работы». Путин согласился и пожаловался, что от пива «брюхо растет», поэтому в последнее время он старается его не пить. Однако, по мнению президента, эти ограничения компенсируются «чувством большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди [ему] оказывают».
«Маленькие, сладкие детишки»
Именно так Путин отзывается о своих внуках. Их количество президент раскрывать отказался. Вот как Путин уходил от ответа:
- «Какая разница?»
- «Ну это же все легко считается потом. Зачем?»
Зато президент рассказал, что у внуков «дедушка Вова» в авторитете. И заодно признался, что получает большое удовольствие от общения с ними.
«Зря вы хрюкаете»
Ванденко покашлял во время разговора о внуках Путина, тот в ответ попросил его не хрюкать. Журналист попытался оправдаться и заявил, что не хрюкает, а покашливает. Президент настоял на своем: «Тем более. Покашливать нечего».
«Не было такого… Не знаю, как слово по-русски…»
Путин рассказал, как катался на лыжах в Сочи, но не смог сразу вспомнить слово «пухляк» — то есть недавно выпавший снег. Зато с ходу вспомнил немецкое слово «Pulverschnee» («рыхлый снег»).
«Спал в последнее время по пять часов. Маловато»
Да, в общем-то, на этом все! Путин пожаловался на недосып — и заговорил об игре в хоккей, во время которой «немножко перестарался»: «За одну игру полтора килограмма, два теряю».
«И мне бы тоже хотелось особенно не терять вот, знаете, человеческих качеств»
Путин похвастался, что, по словам его университетских друзей, за время президенства он почти не изменился: «Им виднее со стороны». Сказал — и перекрестился. А потом заявил, что ему тоже не хотелось бы терять «человеческих качеств»: «Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию». Тем не менее сам Путин считает, что у него получается эти человеческие качества сохранять.
Полную версию интервью можно посмотреть ниже.