Инстаграм в честь своего 10-летия добавил возможность поменять иконку приложения — а это значит, что пользователи наконец-то смогут вернуть классическую иконку в виде Polaroid!

Для этого нужно обновиться до актуальной версии программы, зайти в настройки и потянуть вверх, проследовав за чередой эмодзи. После этого откроется секретное меню, в котором можно настраивать иконки. Помимо значков с Polaroid есть радужные, золотые и темные иконки (а также иконки цвета «сумерек», «рассвета» и «северного сияния»).

Внимание! Если после всех этих действий иконка осталась прежней, попробуйте перезагрузить телефон.

Пока эта функция доступна не всем пользователям. The Verge предполагает, что инстаграм в течение месяца уберет возможность смены иконки. Такой вывод журналисты сделали из пресс-релиза компании и фразы «в этом месяце мы предлагаем вам выбрать свою любимую иконку».

Помимо смены иконки в новой версии приложения появились архив всех сторис за последние три года с картой, на которую нанесены самые популярные места, где пользователи их записывали.