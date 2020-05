Инстаграм ограничил просмотр фото и видео с хештегом #море. Теперь вместо постов показывают плашку с предупреждением: «Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам». На проблему обратили внимание в твиттере радиостанции «Коммерсантъ FM».

Посты по хештегу все равно можно посмотреть, для этого нужно нажать на кнопку «Показать публикации». При этом с хештегами #пляж, #прогулка, #улица и #sea все в порядке — посты отображаются как обычно, без каких-либо предупреждений.

Кроме того, инстаграм предлагает получить поддержку. Если нажать на соответствующую кнопку под плашкой с предупреждением, откроется сайт инстаграма, а именно раздел «Мы можем помочь?». Там есть пункт «Узнайте, как оказать себе поддержку». Если на него нажать, вы перейдете на страницу «Советы, которые помогли другим людям».

Один из трех пунктов называется «Смените обстановку». Во-первых, советы там не полностью переведены на русский язык. Во-вторых, первым же пунктом идет «go for a walk outside if you can» — «прогуляйтесь, если можете». Звучит как издевательство! Но есть у инстаграма и другие советы, например «поговорить с другом». При нажатии на этот пункт вам советуют просто поговорить с другом. И все.

В чем инстаграм действительно прав, так это в том, что мы все оказались в тяжелой ситуации. И глядя на фотографии с пляжа, безусловно, можно умереть — от зависти, с учетом безвылазного сидения дома.

Максим Иванов Фото в анонсе: Fuu J / Unsplash