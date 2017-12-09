За что мы ненавидим Instagram? Спам, плохой поиск и другие недостатки лучшей в мире соцсети

Для начала скажем очевидное — Instagram лучшая социальная сеть на сегодняшний день. Без дурацких скандалов, как Twitter, и не такая перегруженная и неудобная, как Facebook. Но своих проблем у инстаграма все же хватает. И сейчас, когда сервис начал тестировать отдельное приложение для личных сообщений (фу!), самое время об этом поговорить.

Фейсбукизация

Безусловно, покупка Instagram соцсетью Facebook в 2012 году очень помогла сервису, — теперь он может развиваться, не занимаясь агрессивной монетизацией. С тех пор пользователи получили возможность загружать видео, делиться фотографиями в более высоком разрешении и публиковать «Истории».

Но у фейсбукизации инстаграма есть и свои минусы. Во-первых, мы вынуждены пользоваться алгоритмической лентой, а не видим все посты по порядку (об этом ниже). Во-вторых, инстаграм начал эксперименты совсем не в том направлении, в котором хотелось бы.

7 декабря в нескольких странах — в том числе в Италии и Израиле — вышло приложение для обмена личными сообщениями Direct. Если пользователь его устанавливает, он вынужден им пользоваться — из приложения Instagram соответствующая функция автоматически удаляется.

«С помощью самостоятельного приложения Direct, завязанного на камеру, мы можем раздвигать границы и создавать самое быстрое и креативное пространство для обмена [фотографиями и видео]», — говорят в Instagram. Не верьте! Мы уже проходили через это, когда от Facebook отделился мессенджер — ничего хорошего это нам не дало.

Алгоритмическая лента

Второе следствие фейсбукизации инстаграма — фотографии в ленте появляются не по порядку, а так, как решит алгоритм. По идее, благодаря этому мы должны в первую очередь видеть посты от людей, которые нам наиболее важны. На деле — непонятно, как это все работает. Инстаграм то выдает подряд пачку фотографий коллеги, уехавшего в отпуск (неужели непонятно, что это раздражает?!), то забывает показать селфи лучшего друга из ЗАГСа.

Но самое страшное тут — случайно обновить ленту. Как и в фейсбуке, вы почти гарантированно получите новую подборку постов, и закончить чтение поста из предыдущей подборки не получится.

Спам

Кажется, в последнее время с этим стало полегче, но все же это одна из самых раздражающих вещей в инстаграме — миллионы бессмысленных рекламных аккаунтов, которые подписываются на тебя, лайкают и комментируют твои фотографии, чтобы ты заглянул к ним в профиль. К счастью, хотя бы отправлять жалобы на такие аккаунты стало легче — всего (целых!) три нажатия.

Отвратительный поиск

На дворе почти 2018-й, а в инстаграме до сих пор нет нормального поиска. Искать посты можно только по хэштегам и геотегам, но это отсеивает огромное количество постов, в которых нет ни того, ни другого.

Более того, даже существующий поиск практически не имеет смысла — выдача по любому мало-мальски популярному хэштегу или топониму забита рекламным спамом.

«Истории»

Возможно, кого-то бесят «Истории» в принципе (как минимум, создателей Snapchat, откуда все скопировали этот формат). Но мы о другом: «Истории» сами по себе в инстаграме прижились намного лучше, чем в Facebook или «ВКонтакте», но некоторые детали страшно раздражают.

Самая раздражающая вещь — неочевидный механизм отписки от «Историй» конкретных людей. Если вы не знали, рассказываем: для этого нужно зажать палец на аватарке человека в списке «Историй», и через секунду появится меню с предложением отписаться.

Полезная мелочь: если вы не знаете, как отписаться от чьих-то сториз в инстаграме, делается это так pic.twitter.com/damcT0ygns — Султи (@sult) December 8, 2017

В «Историях» много разных фильтров и масок, но из недавних особенно хорошо прижился режим Superzoom — он записывает видео с драматичной музыкой, и уже успел страшно надоесть. Хорошего понемногу, инстаграм!

Пользователи

Есть еще много вещей, которые бесят в сервисе, но они в первую очередь связаны с поведением пользователей. Одни пишут длинные посты, путая инстаграм с ЖЖ. Другие ставят десятки дурацких и бессмысленных хэштегов, не понимая, как это работает.

Еще пользователи любят злоупотреблять «Историями», выкладывая туда буквально каждый свой шаг (а иногда — еще и песни, которые они слушают!). К счастью, вы теперь знаете, как от них отписаться.

Наконец, подписываться на знаменитостей совсем не хочется — у них довольно часто попадаются рекламные посты, замаскированные под отзыв довольного пользователя (оттого эти записи выглядят еще хуже), а в комментариях происходит безумие — иногда даже хуже, чем в комментариях на ютьюбе.