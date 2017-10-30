В инстаграме появился режим Superzoom с тревожной музыкой. Лучше всего он подходит для животных

В конце октября в инстаграмных «Историях» появились хэллоуинские стикеры и режим Superzoom, который позволяет записывать короткие видео, сопровождающиеся драматичной музыкой — как в известном видео с бурундуком.

Dramatic Chipmunk cregets

Superzoom очень понравился пользователям — они стали выкладывать селфи и ролики со своими удивленным друзьями. Но лучше всего этот режим работает с домашними животными. Взгляните сами:

A post shared by RouseBaby & Nelly 😺😻🇸🇬 (@rousebabynelly) on Oct 28, 2017 at 10:28pm PDT

A post shared by Dan sTokes (@stokes1387) on Oct 29, 2017 at 7:00am PDT

A post shared by Mars🐾 (@scottishfold_mars) on Oct 28, 2017 at 11:03am PDT

A post shared by 👻 GHOST the Samoyed 🐾 (@ohhenlo) on Oct 29, 2017 at 1:31am PDT

A post shared by Nelly (@nellysnose) on Oct 29, 2017 at 11:40am PDT

A post shared by Bruna Agnes Dalboni Garotti (@bruna.garotti) on Oct 29, 2017 at 12:45pm PDT

A post shared by Cody Cowen (@stcowen) on Oct 29, 2017 at 2:27pm PDT

A post shared by Social Media+Digital Marketing (@queenbsocial) on Oct 27, 2017 at 2:39pm PDT

Кроме того, Superzoom подходит даже крабам.