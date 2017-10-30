шапито
В инстаграме появился режим Superzoom с тревожной музыкой. Лучше всего он подходит для животных
В конце октября в инстаграмных «Историях» появились хэллоуинские стикеры и режим Superzoom, который позволяет записывать короткие видео, сопровождающиеся драматичной музыкой — как в известном видео с бурундуком.
Superzoom очень понравился пользователям — они стали выкладывать селфи и ролики со своими удивленным друзьями. Но лучше всего этот режим работает с домашними животными. Взгляните сами:
Кроме того, Superzoom подходит даже крабам.