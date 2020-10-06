«А смысл вот етово вот всево» Полицейские, приехавшие расследовать загрязнение воды на Камчатке, смотрят в океан и размышляют о вечном. Только мемы (грустные)
Полиция расследует загрязнение прибрежных вод на Камчатке, из-за которого пострадали люди и погибли животные. Ситуация страшная, веселого в ней мало. Зато есть фотографии полицейских на пляже — они приехали, чтобы взять пробы воды и осмотреть погибших животных. На снимках следователи задумчиво глядят вдаль, а вокруг — только океан, песок, скалы и пожухлая трава.
На фотографии, сделанные сотрудником РИА Новости Александром Пирагисом, обратила внимание журналистка Майя Гавашели.
И тут началось: к фотографиям полицейских начали добавлять философские подписи.
Возможно, полицейские выглядят такими задумчивыми, потому что посмотрели «Довод» Кристофера Нолана и ничего не поняли (мы тоже долго разбирались).
А может, они просто думают об океане…
Или коровах в океане!
Ну или размышляют о работе.
А может, вспоминают драму «Достучаться до небес», там тоже звучали диалоги о море.
Вот, можно сравнить с кадрами из фильма.
О чем в действительности думали полицейские мы, увы, скорее всего уже не узнаем.
Фото в анонсе: Aleks Spb / Shutterstock.com