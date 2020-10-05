Арт-группа «Явь» выпустила на iOS и Android приложение AR Hunter. С его помощью на петербургских стенах можно увидеть уже закрашенный стрит-арт — программа сама дорисует его в дополненной реальности.

Явь Группа

В AR Hunter встроена карта города, на ней можно найти доступные для просмотра граффити. Нужно скачать приложение, дойти до объекта и найти специальную метку: это может быть вывеска, табличка электросетей или коммунальных и пожарных служб. После этого пользователь должен запустить AR Hunter и навести камеру на эту самую метку. Приложение считает ее и выведет на поверхность здания уничтоженное граффити.

Разработчики пообещали, что в следующих версиях AR Hunter появятся новые рисунки и функции.