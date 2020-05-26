В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Бродским, но поклонники не сдались. Сперва соскабливали штукатурку, теперь оставляют на стене цитаты и приносят цветы

В Санкт-Петербурге уже несколько дней сражаются за граффити с Иосифом Бродским, приуроченное к 80-летию поэта — одни его закрашивают, а другие пытаются восстановить. Граффити на стене школы около музея Бродского нарисовал художник Олег Лукьянов. Сделал он это без согласования с городскими властями. По просьбе завхоза школы изображение закрасили белой краской. И тут началось!

Сначала прохожие пытались вручную счищать нанесенный на граффити раствор. Но работник школы все тут же закрашивал. В конце концов граффити заштукатурили так, что ничего уже нельзя было отскоблить.

Но на этом все не закончилось. Как сообщают в инстаграме музея Иосифа Бродского, поклонники поэта всю ночь рисовали на месте портрета цитаты из его стихотворений. Рисовали «по трафарету, краской, фломастером, губной помадой». Но к утру опять все закрасили. Послания поклонников Бродского можно увидеть ниже (часть этих надписей может оказаться фотошопом).

Теперь к закрашенному граффити приносят цветы. Их пока никто не убирает. Судя по комментариям в инстаграме музея, история еще не закончилась. Многие не собираются оставлять все просто так.

Бонус!