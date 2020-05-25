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«В каждой музыке — Бах, в каждом из нас — Бог» Баста и Noize MC исполнили песни на стихи Иосифа Бродского к 80-летию поэта
Источник: Meduza
Музыкальный онлайн-марафон в честь 80-летия Иосифа Бродского провели 24 мая в музее «Полторы комнаты» — квартиры в Санкт-Петербурге, в которой поэт жил с 1955 по 1972 годы. В марафоне поучаствовали Александр Васильев, Баста, Noize MC, группа 25/17, Диана Арбенина, Андрей Макаревич, группа Billyʼs Band, Женя Любич и другие музыканты.
Марафон состоял не только из музыки, эксперты также рассказывали о жизни поэта. Кроме того, во время эфира показали отрывки из фильма «Часть речи. 2020», где близкие Бродского, в том числе дочь Анна Бродская и его друг Михаил Барышников, читают его стихи. Целиком марафон можно посмотреть здесь.
Баста — «Каждый перед богом наг»
Во время этого выступления видно, как на стену наносят граффити с изображением Иосифа Бродского. Увы, его уже закрасили.