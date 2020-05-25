Музыкальный онлайн-марафон в честь 80-летия Иосифа Бродского провели 24 мая в музее — квартиры в Санкт-Петербурге, в которой поэт жил с 1955 по 1972 годы. В марафоне поучаствовали Александр Васильев, Баста, Noize MC, группа 25/17, Диана Арбенина, Андрей Макаревич, группа Billyʼs Band, Женя Любич и другие музыканты.

Марафон состоял не только из музыки, эксперты также рассказывали о жизни поэта. Кроме того, во время эфира показали отрывки из фильма «Часть речи. 2020», где близкие Бродского, в том числе дочь Анна Бродская и его друг Михаил Барышников, читают его стихи. Целиком марафон можно посмотреть здесь.

Баста — «Каждый перед богом наг»

ТО «Gazgolder»

Во время этого выступления видно, как на стену наносят граффити с изображением Иосифа Бродского. Увы, его уже закрасили.

Александр Васильев («Сплин») — «Конец прекрасной эпохи»

Триколор

25/17 — «Комната»

Триколор

Billyʼs Band — «Сначала в бездну свалился стул»

Триколор

Noize MC — «В темноте» («Я всегда твердил, что судьба — игра» + «Комната»)

Noize MC — В темноте (Brodsky Version) Noize MC