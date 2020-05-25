В Петербурге закрасили граффити, созданное к 80-летию Иосифа Бродского

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, сообщает «Фонтанка».

Портрет появился 24 мая — в день 80-летия Бродского — напротив дома Мурузи, где жил поэт и где находится его музей. Изображение выполнено по технологии , которую продвигает петербургский бизнесмен Олег Лукьянов.

Закрасить граффити поручила завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя», — объяснила завхоз «Фонтанке».