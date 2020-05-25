В Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Иосифа Бродского к его 80-летию. На следующий день его закрасили по требованию завхоза школы

В Санкт-Петербурге в день 80-летия Иосифа Бродского появилось граффити с его изображением. Граффити появилось на улице Пестеля на стене школы напротив дома Мурузи, где Бродский жил с 1955 по 1972 год и где сейчас находится его музей. Изображение было основано на фотографии Бродского, сделанной в Венеции в 1989 году итальянским фотографом Грациано Аричи. «Кажется, у нас появилось отличное место для селфи», — написал официальный инстаграм музея Бродского.

Уже на следующий день граффити было закрашено белой краской. Инициатором уничтожения рисунка стала завхоз школы, на стене которой он был сделан. В комментарии «Фонтанке» она сослалась на требования Государственной административно-технической инспекции, которые запрещают любые рисунки на заборах государственных учреждений. В администрации Центрального района Санкт-Петербурга при этом отметили, что не давали указания убирать граффити. Позже в беседе с «Подъемом» пресс-секретарь администрации также подчеркнула, что школа действовала по закону, при этом отметив, что художник мог заранее согласовать создание граффити с властями, но не сделал этого.

Поклонники поэта пытались восстановить граффити после уничтожения. Как рассказали сотрудники музея Бродского, днем 25 мая к месту граффити стали подходить прохожие и вручную счищать нанесенную на него штукатурку, но все расчищенные участки изображения практически сразу снова закрашивал работник школы. К вечеру граффити было покрыто очень плотным слоем штукатурки, что сделало невозможным попытки его восстановления.

Граффити сделал уличный художник Олег Лукьянов. Граффити, как и многие другие работы Лукьянова, было выполнено по технологии «urban-фреска», когда на размягченную штукатурку наносится изображение, распечатанное на принтере. Сам Лукьянов заявил, что не удивлен тому, что граффити закрасили, но отметил, что надеется на восстановление изображения. «Так как Иосиф Александрович кому-то нужен до сих пор, я думаю, можно найти какое-то компромиссное решение и восстановить фреску, может быть, в каком-то временном виде. Я за диалог», — отметил Лукьянов.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга регулярно закрашивают граффити. Нередко это приводит к скандалам — при этом зачастую власти называют свои действия вынужденными, утверждая, что закрашивают объекты только после поступления формальных жалоб от жителей. В феврале 2019 года заксобрание города приняло в первом чтении законопроект, который легализует граффити при условии его согласования с чиновниками. Дальнейшего развития эта тема не получила.