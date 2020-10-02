«Призраки завтра»: «Мумий Тролль» выпустил альбом-сюрприз, на котором поет вместе со Скриптонитом и T-Fest

Илья Лагутенко уже объявлял ранее, что следующий альбом «Мумий Тролля» получит название «После зла» и выйдет в начале декабря 2020 года.

Однако 2 октября в стримингах внезапно появился еще один, не анонсированный диск под названием «Призраки завтра». В него вошли композиции, которые концептуально не укладывались в более «вдумчивый и романтический» «После зла», рассказал Лагутенко в интервью Apple Music. Лидер «Мумий Тролля» называет «Призраки завтра» «взбудораженным и пронзительным» релизом.

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Заглавная песня альбома стала частью саундтрека пока еще не вышедшего сериала «Вампиры средней полосы». На диске также присутствует еще одна версия этой песни под названием «Кутить», записанная при участии рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов).

Еще один хит пластинки, трек «Не целуясь», также доступен в двух версиях, в одной из которых появляется T-Fest (Кирилл Незборецкий).

«Я не первый год слежу за российским хип-хопом и все время думаю: есть ли в нем кто-то радующий мой персональный музыкальный вкус как слушателя? В моем личном топе-2 — Скриптонит и T-Fest. Оба они — на этом альбоме. Когда я прослушал их версии наших новых песен, у меня было только одно замечание: „Зачем вы меня так много в них оставили?“», — пояснил Лагутенко Apple Music.