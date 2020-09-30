Фанаты «Гарри Поттера» несколько часов ждали, пока мимо проедет «Хогвартс Экспресс». Кто ж знал, что им помешает другой поезд!

Десятки поклонников фильмов про Гарри Поттера собрались на станции Драмри в Шотландии, чтобы посмотреть на проезжающий туристический поезд Jacobite с паровым локомотивом — тот самый, который сняли как поезд «Хогвартс-экспресс» в экранизациях романов Джоан Роулинг. Фанаты Поттера ждали состав несколько часов, отмечает The Daily Mail. И дождались!

Только произошла небольшая заминка: ровно в ту же минуту мимо станции Драмри проезжал другой — не такой интересный — поезд. И он закрыл вид на «Хогвартс-экспресс» всем, кто стоял на одной из двух платформ. Вот как это выглядело:

Или так:

Что же они упустили? Наверное, что-то очень большое и важное? Вот как выглядит состав: