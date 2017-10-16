Шотландцы отправились в поход и потеряли свою лодку. Их подобрал «Хогвартс Экспресс»

Шотландец Джон Клаетт вместе со своей женой Хелен и четырьмя детьми в середине октября отправился на озеро Эилт. Семья приехала в Лохабер, где находится озеро, на машине, а затем пересела на каноэ. Добравшись до водоема, Клаетты решили передохнуть и сойти на берег. Однако их каноэ унесло потоком воды. Семья застряла посреди пустоши — возвращаться к машине через болота шотландцы побоялись.

Как рассказал Джон, он решил позвонить полицейским, чтобы узнать, как вернуться к стоянке в обход болот. Служба спасения посоветовала Клаеттам идти к железной дороге, пообещав, что их подберет ближайший поезд.

Когда семья подошла к железнодорожному полотну, их ждал «Хогвартс Экспресс» — поезд, который, по сюжету «Гарри Поттера», вез юных волшебников из Лондона в «Хогвартс». На самом деле Клаеттов подобрал «Якобит» — экскурсионный паровоз, который стал прототипом для «Хогвартс Экспресса». «Якобит» проезжает по живописным шотландским местам, в том числе через виадук Гленфиннан.

«Я слегка расстроился из-за того, что потерял лодку, но когда дети увидели паровоз, печаль на их лицах сменилась волнением и радостью», — рассказал Джон Клаетт. По словам шотландца, поезд довез их до следующей остановки, откуда они добрались до своей машины.

«Для детей это, конечно, стало настоящим приключением. Для нас всех это было приключением. Большое спасибо всем, кто помог нам», — заявил Клаетт. Шотландец подчеркнул, что очень надеется, что местные жители найдут его каноэ.