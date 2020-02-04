шапито
«Прибытие поезда» братьев Люмьер обновили с помощью нейросетей. Теперь осталось дождаться показа в IMAX 🚂
Источник: Meduza
Менеджер по продукту издательского дома «Комитет» Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», премьера которого состоялась в 1896 году.
С помощью нейросетей Ширяев улучшил качество изображения: поднял разрешение до современного 4K (с помощью алгоритма Gigapixel AI) и увеличил частоту кадров до 60 в секунду (с помощью алгоритма Dain). Он также «ради атмосферы» добавил звук.
Можно сравнить с источником видео, которое обработал Ширяев.
Ширяев не планирует останавливаться на достигнутом. В комментариях на Reddit он уже пообещал добавить в следующую версию цвет.