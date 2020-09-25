В белорусском аналоге «Спокойной ночи, малыши!» свергли мишку Топу. К власти пришла оппозиционная лисичка Яна

В детской передаче «Калыханка», белорусском аналоге «Спокойной ночи, малыши!» на национальном канале «Беларусь 3», 24 сентября показали сценку со свержением властолюбивого мишки Топы.

Топа сидел на троне, хвастался короной и заявлял, что теперь он всем отдает приказы. Ведущая Елена Бикренева, она же Фея снов, и лисичка Яна, одетая в бело-красно-белое платье, попросили у мишки немного посидеть на троне. Тот жестко отказал: «Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете».

Сценка закончилась тем, что Топа, пытаясь усесться поудобнее, свалился с шаткого трона. Тогда трон заняла лисичка Яна. После сценки зрителям показали мультфильм про чешского крота.

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В инстаграм-сторис ведущая Елена Бикренева сообщила, что это «старый выпуск» «Калыханки». «Кому сказать, не поверят», прокомментировала она.