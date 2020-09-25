Хаски выпустил альбом «Хошхоног» Называется он так в честь блюда из конской прямой кишки. А вообще это посвящение «Оргазму Нострадамуса»
Рэпер Хаски, он же Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ, выпустил свой третий студийный альбом «Хошхоног». Релиз назван в честь блюда бурятской кухни, которое обычно готовят из вареной бараньей или конской прямой кишки.
Альбом посвящен фронтмену бурятской хардкор-панк группы «Оргазм Нострадамуса» Алексею «Углу» Фишеву и бурятскому поэту Намжилу Нимбуеву. Номинально, конечно, это четвертая пластинка музыканта — просто предыдущую он записал и удалил, после чего устроил собственные похороны и снял об этом фильм «Люцифер».
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В «Хошхоног» вошло 16 треков, среди которых уже известные синглы «Бесконечный магазин», «Аферист» и «Люцифер».
Вскоре Хаски выпустит клип на одну из песен с альбома — при съемках видео в качестве реквизита рэпер использовал цепочку мешков с бутафорскими трупами. Музыкант повесил ее на фасаде здания Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ).