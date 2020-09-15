Лидер американской рок-группы Foo Fighters и бывший ударник Nirvana Дэйв Грол уже месяц соревнуется с 10-летней барабанщицей Нанди Бушелл. В августе Бушелл записала кавер на песню Foo Fighters «Everlong» и бросила Гролу вызов — музыканту предлагалось поучаствовать в битве барабанщиков.

Грол узнал о челлендже от друзей и знакомых, которые стали присылать ему ролик с юной барабанщицей — и принял вызов. Так Грол и Бушелл сыграли кавер на «Dead End Friends» группы Them Crooked Vultures.

Грол и Бушелл играют «Them Crooked Vultures» Nandi Bushell

14 сентября начался новый этап противостояния — Грол выпустил песню о своей оппонентке, которую в буквальном смысле писал на ходу. Во время записи на бэк-вокале выступала группа Grohlettes — три дочери лидера Foo Fighters.

Вот что можно узнать о Бушелл из песни Грола:

она супердевочка, номер один!

лучшая барабанщица в мире

именно от ее музыки крутится Земля.

Бушелл уже ее послушала и осталась в восторге. Теперь ей придется хорошенько подумать над ответом своему сопернику.