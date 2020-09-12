Организатор рэп-баттлов Versus Battle и рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев) поучаствовал в передаче «Слабое звено». Да-да, она все еще существует — в 2020 году викторину с прежней ведущей Марией Киселевой на телеканале «Мир».

Напомним, в чем суть игры: участники по очереди отвечают на вопросы ведущей, если ответ верный, деньги уходят в общий банк, если нет — вся сумма сгорает и команде снова нужно накапливать все с нуля. После каждого раунда участники голосуют против самого слабого игрока, он выбывает из игры. Но не просто выбывает, а только после того, как Мария Киселева скажет в его адрес несколько обидных колкостей и сурово подытожит: «Вы — самое слабое звено. Прощайте».

Мир 24

Ресторатор держался неплохо: несколько раз становился самым сильным звеном в раунде и даже почти попал в финал. Однако перед последним туром он ответил хуже всех, соперники проголосовали против него.

Ресторатор правильно ответил на вопрос, из чего делают блюдо кимчхи (из овощей!), определил, что слово «кок» — это палиндром и безошибочно назвал писателя, придумавшего коктейль «Слезы комсомолки» (Венедикт Ерофеев).

Но вот на вопросы, что изучает петрология (горные породы!) и как звали бабушку Ивана Урганта (это актриса Нина Ургант), Ресторатор правильно не ответил. «Думаю, что Ваня Ургант тоже не знает, как мою бабушку зовут», — сказал он.

Победительницей шоу стала менеджер из Москвы Ирина. Она выиграла 97 тысяч рублей.