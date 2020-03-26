Телевикторина «Слабое звено» с Марией Киселевой снова в эфире. И, судя по первым шести выпускам нового сезона, там есть на что посмотреть. Во-первых, участников выгоняет сам Волан-де-Морт — вернее, актер Всеволод Кузнецов, которого попросили изобразить голос озвученного им злодея из «Гарри Поттера». К счастью, обошлось без «Авады Кедавры».

Мир 24

Во-вторых, участник по имени Денис. Он «ведет вечеринки, свадьбы и поминки». И пока что это главная звезда нового сезона «Слабого звена». Денис появился всего в одном выпуске, но забудут его нескоро. Участников он выгонял рэпом. Вот его диалог с Марией Киселевой.

— Слабое звено — это Юля. У Юли в голове п-п-пуля! Она три раза сказала «пас». Юли не должно быть среди нас!

— Денис, почему Юля?

— Она три раза сказала «пас», и ее не должно быть среди нас!

— Ваш рэпчик я услышала. Не хотите ее к себе на мероприятие пригласить?

— Я посмотрю, если она недорого стоит и можно ее взять…

— Боюсь, она сочтет вас неадекватным.

— Как и моя мать.

На вопрос «Кто написал фантастическую повесть „Трудно быть богом“?» Денис ответил, что сам бог и написал. После завершения раунда Киселева попросила участника уточнить свой ответ.

— Денис, напомните, что вы ответили на вопрос об авторе книги «Трудно быть богом»?

— Я посчитал, что… ну…

— Я спрашиваю, какой был ваш ответ?

— А вы ж его помните, его все помнят. Это был ответ «бог». Потому что ему трудно… быть… собой.

— Какие еще книги этого автора вы читали?

— Библия.

— Уверены?

— А Библию не бог написал?

— Вы опять ошиблись.

— Ну, каждому человеку свойственно ошибаться. На ошибках лечатся.

После этого Дениса назвали самым слабым звеном и выгнали из команды. Ох, зря!

Полный выпуск с участием Дениса можно посмотреть ниже.

Мир 24