Участник «Слабого звена» весь выпуск рассказывал несмешные анекдоты. Ведущая Мария Киселева посоветовала с этим завязывать

По телеканалу «Мир» показывают новый сезон викторины «Слабое звено» с ведущей Марией Киселевой, которая постоянно издевается над участниками шоу. В выпуске от 15 мая поучаствовал доцент кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального университета (УрФУ) Владислав Бортников. Всю передачу Киселева просила его рассказывать анекдоты, а потом жаловалась, что анекдоты у него несмешные.

Киселева просила рассказать анекдот про нестабильность. И вот что получила в ответ.

— Просыпается… ну, возьмем абстрактную фамилию Рабинович. Ну смотрит — в квартире тепло. Встал, повернул кран, течет горячая вода. Выглянул там в окно, крышу починил там. Кричит, говорит: «Жена-а-а! Дорогая! Что, у нас наступил коммунизм?» И начинает петь: «Союз нерушимый республик свободных». Я, правда, не очень помню, где в этом месте анекдота надо смеяться.

Даже после этого Киселева не отступилась.

— Владислав, расскажите самый смешной анекдот, который вы знаете. Только желательно короткий.

— Короткий? Пожалуйста. Встречаются два приятеля, один другому говорит: «У тебя девушка есть?» Он так оборачивается и говорит: «Есть, но только тихо, чтоб жена не узнала».

— …

— Ну, видно несмешно…

В конце концов ведущая сдалась.

— Чтобы рассказывать анекдоты, нужно уметь это делать.

— Обещаю научиться со временем.

— Не стоит.

Полную версию выпуска с участием Владислава Бортникова можно посмотреть на ютьюбе.

Мир 24