Свинка Пинки проехалась по японскому метро верхом на мячике. Рассказываем, что это было А еще у нас есть видео, где она плещется в раковине 🐽💦

Минипиг по кличке Пинки заехала в токийское метро верхом на мячике, держа в зубах зеленую карточку. На ролик обратил внимание баскетболист Рекс Чэпмэн. Ему захотелось понять, что вообще происходит на этом видео, как минипиг встал на мячик и почему пассажиры будто бы не замечают животное. Предупреждаем! Видео ниже лучше смотреть без какого-либо контекста. Так что сперва просто оцените ролики с участием Пинки, а потом почитайте наше объяснение.

Пинки в метро

Пинки на улице

Пинки нежится в раковине

Все посмотрели? Отлично! Тогда сейчас мы расскажем, кто такая Пинки.

Внимание! Любые разъяснения могут разрушить магию этих роликов, так что решайте сами, так ли уж вам нужны эти подробности.

Кто такая Пинки? Пинки — это виртуальная свинка. Ее рисуют на компьютере и вставляют в реальное окружение (вот почему прохожие в метро и на улице совсем не обращали на нее внимание). У Пинки есть аккаунты в твиттере и инстаграме, куда постят фото и видео с ее участием. У твиттера свинки уже более 12,5 тысячи читателей. Вот что там можно увидеть: И самое главное — летающая Пинки! За ролики с Пинки отвечает японская анимационная студия Beans Magic. Пинки используют, чтобы продемонстрировать возможности студии потенциальным клиентам. Ее можно увидеть и на сайте студии.