Чак Норрис поздравил жителей «крутейшего, самого холодного города в мире». Это он про Якутск

Актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города и призвал их поменьше мусорить.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире, — заявил Норрис в своем видеообращении. — Прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис».

Актер записал видеообращение по просьбе местного издания News Ykt. Журналисты связались с Норрисом через сервис Cameo, в котором у знаменитостей можно за деньги заказать персонализированное видеообращение.

2 сентября в Якутске запустили цифровую карту мусора, на которой отмечены несанкционированные свалки, загрязненные места для пикника и места с другими видами мусора.

Ранее Чак Норрис через Cameo уже записывал обращение для некого Саши, более известного под псевдонимами «Ноль процентов» и «Мистер Таракан» (примерно так дразнят Александра Лукашенко). Актер обещал наведаться в одну из «сашиных резиденций».

Главред

Кроме того, Норрис снял ролик для Владимира Соловьева, тоже через Cameo. Актер назвал Соловьева «каратэ-пацаном» и пригласил встретиться на ринге.

Сон Разума

Норрис — не единственный, кто пользуется популярностью в сервисе Cameo. Так, в начале июля актер Элайджа Вуд записал видео в поддержку кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.