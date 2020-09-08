«Не могу сегодня встретиться, размножаю антитела» Оперативный штаб Москвы выпустил стикеры с российской вакциной от коронавируса

Оперативный штаб Москвы выпустил стикеры для телеграма с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Всего в набор вошло 10 анимированных стикеров.

Есть два главных героя — это, собственно, сам коронавирус и глазастая склянка с надписью «Спутник V». Вирус выступает с лозунгами вроде «подхватили сами — делитесь с друзьями», «ушел, чтобы вернуться» и «королева бала всех перезаражала». Вне контекста эти стикеры могут звучать двусмысленно.

Ну а «Спутник V» предстает в образе рыцаря с щитом, который сражается с ковидом. Подписи на стикерах соответствующие: «Этот баян мы еще в марте видели», «Не могу сегодня встретиться, размножаю антитела» и «Я вообще-то мир спасаю». Есть стикер, на котором две вакцины стоят под дождем из защитных масок и обнимаются. Подпись следующая: «Ладно, можешь без защиты».

«Пользуйтесь и не болейте!», — призывают в телеграм-канале штаба. В посте также напомнили о том, что 40 тысяч жителей Москвы могут поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины.