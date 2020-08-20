Лаборатория в Институте Гамалеи. Москва, 6 августа 2020 года РФПИ / Xinhua / imago / Scanpix / LETA

Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре 2020 года, будет применяться вакцина, разработанная в Институте Гамалеи. Об этом рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спонсирующего разработку и исследование вакцины.

Дмитриев выступил на онлайн-конференции, в которой приняли участие международные журналисты. Он не назвал число инъекций, которые будут доступны к октябрю 2020-го.

Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины. На конференции впервые назвали число добровольцев, которые примут в ней участие — по словам Дмитриева, их будет 40 тысяч.

Дмитриев также уточнил, что третью фазу проведут по стандартам рандомизированных двойных слепых исследований — то есть ни добровольцы, ни медики, участвующие в наблюдении, не будут знать о том, кто получит настоящую вакцину, а кто — плацебо. Тем не менее, пока в Государственном реестре карточка нового исследования Центра Гамалеи отсутствует.

Разработчик российской вакцины Денис Логунов в интервью «Медузе» ранее рассказал, что Институт Гамалеи к концу 2020 года сможет выйти на объем производства в 3-5 миллионов доз вакцины в год. Дмитриев сообщил на конференции, что теперь к производству присоединились и другие российские биотехнологические компании — «Биннофарм», «Генериум» и «Р-Фарм». По словам Дмитриева, от разных стран мира получено заказов на миллиард доз вакцины. Как будет распределятся препарат между российскими потребителями и потребителями из других стран, Дмитриев не уточнил.

Российская двухкомпонентная вакцина от коронавируса, разработанная Институтом Гамалеи, получила временное регистрационное удостоверение 11 августа. Регистрация выдана на условиях проведения полноценного исследования эффективности и будет действовать до 1 января 2021 года.

Регистрация вакцины до завершения (и даже начала) клинических исследований третьей фазы означает, что препарат теперь могут получить не только добровольцы, которые получают компенсацию за участие в исследованиях и страхуются на случай серьезных побочных эффектов, но и обычные люди возрастом от 18 до 60 лет.

Несмотря на обещания производителей, до сих пор в рецензируемых научных журналах не было опубликовано никаких данных о вакцине из Института Гамалеи. Нет данных по результатам уже проведенных исследований совмещенной I/II фазы и на сайте, специально созданном РФПИ для информирования о разработке вакцины.

Александр Ершов