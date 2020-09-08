Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.