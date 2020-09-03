По трейлеру нового «Джеймса Бонда» может показаться, что он только пьет и стреляет. Но нет, он спасает миллионы людей!

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25 фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Главный герой, которого уже в пятый раз сыграл Дэниэл Крэйг, возвращается на службу после отставки. Его просит о помощи старый друг — агент ЦРУ Феликс Лейтер. Лейтер хочет отыскать похищенного ученого. Кроме того, в «Не время умирать» Бонду предстоит раскрыть тайну своей девушки, которая каким-то образом связана с главным злодеем.

Трейлер на русском

Universal Pictures Russia

На английском

James Bond 007

В «Не время умирать» появятся Рами Малек (сыграл главного злодея) и Лашана Линч (новый агент 007). Вернутся и уже знакомые персонажи в исполнении Кристофа Вальца, Леа Сейду, Рэйфа Файнса, Джеффри Райта и Бена Уишоу.

Режиссер — Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»). Он пришел на смену Дэнни Бойлу. Тот покинул проект в августе 2018-го из-за «творческих разногласий».

Фильм должен был выйти еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса российскую премьеру перенесли на 19 ноября 2020 года.