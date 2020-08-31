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Певица Леди Гага получила сразу пять наград видеопремии MTV Video Music Awards (VMA). Во-первых, Гага удостоилась титула артист года. Во-вторых, ее дуэт с Арианой Гранде назвали «лучшей коллаборацией», а их совместную песню «Rain on Me» — «песней года». Плюс именно «Rain on Me» победила в номинации «Лучшая операторская работа».

Клип на «Rain On Me» LadyGagaVEVO

Кроме того, Леди Гага стала первой обладательницей статуэтки в новой категории Tricon Award. В рамках этой номинации оценивают достижения в актерском мастерстве и моде. Нет ничего удивительного в том, что именно Гага получила эта награду: за церемонию VMA певица сменила более пяти нарядов и защитных масок.

На красной дорожке Гага предстала в образе астронавта, чью статуэтку выдают победителям церемонии. На сцену Леди Гага выходила в нарядах от Ирис ван Херпен, Кристофера Джона Роджерса, Valentino, Мануэля Альбаррана, Кэндис Куоко и многих других. Посмотрите сами!