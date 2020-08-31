Леди Гага, The Weeknd и BTS стали победителями видеопремии MTV

Американская певица Леди Гага завоевала пять премий MTV Video Music Awards. Церемония награждения прошла 30 августа в Нью-Йорке — из-за коронавирусных ограничений без зрителей.

Леди Гага была признана артистом года, а ее дуэт с Арианой Гранде «Rain on Me» удостоился наград «Песня года», «Лучшая коллаборация» и «Лучшая операторская работа». Также певица получила первую в истории премии статуэтку Tricon Award, учрежденную для артистов, которые, помимо музыки, также проявили себя в актерском мастерстве и моде.

Lady Gaga, Ariana Grande — Rain On Me (Official Music Video) LadyGagaVEVO

Канадский исполнитель The Weeknd получил премию «Видео года» за песню «Blinding Lights». Она же стала первой в номинации «Лучшее R&B-видео».

The Weeknd — Blinding Lights TheWeekndVEVO

Корейская поп-группа BTS первенствовала с песней «On» в номинациях «Лучшее поп-видео», «Лучшее кей-поп видео» и «Лучшая хореография». Она же получила премию как лучшая группа.

BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima Big Hit Labels

Лучшим клипом в стиле хип-хоп названо «Savage» от Megan Thee Stallion, а лучшим рок-клипом — «Orphans» группы Coldplay.

Певица Тейлор Свифт получила награду за лучшую режиссуру к клипу — она сняла видео на свою песню «The Man» (а также исполнила в нем главную мужскую роль). Лучшим новым артистом стала Doja Cat.

В специальных номинациях «Лучшее музыкальное видео из дома» и «Лучшее карантинное выступление» победили Ариана Гранде с Джастином Бибером (песня «Stuck With U») и группа CNCO (выступление MTV Unplugged at Home).