Для певицы Бьорк сделали специальную инстаграм-маску. Издания о моде уже называли эту маску «произведением искусства»

Исландская певица Бьорк показала свою новую инстаграм-маску — и заодно рассказала о серии концертов Bjork Orkestral, которые в августе пройдут в Рейкьявике (их можно будет посмотреть онлайн).

Маска по форме немного напоминает щит с завитушками и вырезом вокруг носа. Издания о моде уже назвали ее «произведением искусства» и отметили, что только Бьорк способна превратить защитную маску в стильный аксессуар. Маску создал дизайнер Джеймс Мерри, который уже давно работает с певицей.

А можно было и так!

Вокалист американской группы Flaming Lips в клипе на песню «Flowers of Neptune 6» разгуливал на природе в огромном защитном пузыре. А потом в таком виде дал концерт, только в пузырях были вообще все, включая других музыкантов и зрителей.

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