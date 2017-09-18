Волшебные миры и платье Gucci: вышел новый клип Бьорк на песню «The Gate»

Исландская певица Бьорк выпустила клип на песню «The Gate», которая войдет в ее новый альбом «Utopia».

Björk: The Gate NOWNESS

В клипе Бьорк появляется в платье, которое для нее создал креативный директор Gucci Алессандро Микеле. В Gucci уточнили, что работа над платьем заняла 870 часов — 550 часов на изготовление каркаса из ПВХ-пластика и 320 часов на вышивку.

Десятая пластинка певицы выйдет в ноябре 2017 года. По словам Бьорк, ее предыдущий альбом был о личной потере; «Utopia» же расскажет о любви, но в «трансцендентном направлении».