AMC Games

18 августа вышла одна из самых важных видеоигр 2020 года — Microsoft Flight Simulator, в которой разработчики максимально достоверно воспроизвели полеты над всей Землей в масштабе один к одному.

Вот подробный обзор — если вы вдруг еще не в курсе Microsoft Flight Simulator — игра, в которой можно летать по полной цифровой копии Земли Чем мы и занялись! Вот что из этого получилось

Успеху игры помогли не только реалистичность, с которой создатели воспроизвели каждое действие пилотов и (почти) каждый участок планеты, но и ностальгия, с которой человечество вспоминает о беззаботных пассажирских полетах без коронавирусных ограничений.

Одна проблема: вспомнить, каково это — упасть в тесноватое кресло, поделить с соседом подлокотник и обсудить с бортпроводником курицу или рыбу — Microsoft Flight Simulator не позволяет. Ваше место за штурвалом.

Но, кажется, скоро все наладится. Осенью 2020 года компания AMC games обещает выпустить на компьютерах игру Airplane Mode. Это симулятор пассажира, которому нужно пережить шестичасовой перелет в эконом-классе. Первый трейлер игры появился еще до коронавирусного кризиса, в 2019 году, теперь же разработчик рассказал больше подробностей об игровом процессе.

Официальный трейлер Airplane Mode amc

Он обещает, что к перелету будут, в частности, прилагаться: взлет и посадка, «достаточно точные» спутниковые снимки траектории вашего полета, питание (включая рыбу) и обязательный инструктаж по технике безопасности.

А также задержки рейсов, журнал с кроссвордами, турбулентность, плохой Wi-Fi и плач ребенка с соседнего кресла (последнее — если повезет). Отвлечься можно с помощью дисплея с бортовой развлекательной системой, встроенного в спинку кресла перед вами: там показывают комедии 1930-х годов, регулярно прерываемые на сообщения от экипажа.

Тизер Airplane Mode amc

Нью-йоркский гейм-дизайнер Хосоджи Оджи, который создал Airplane Mode, заявил, что это «самая реалистичная симуляция перелета из когда-либо созданных».

«Другие симуляторы полетов показывают вам в высоком разрешении кабины пилотов с миллиардом переключателей и циферблатов, — отмечают в самой AMC Games. — Но Airplane Mode — единственная игра, которая предлагает реалистично оформленные откидные поддоны в спинках сидений».