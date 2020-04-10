Наконец-то вышел симулятор звуков офиса: можно послушать, как коллеги чавкают, чихают и что-то громко печатают

Шла третья (а у кого-то четвертая) неделя самоизоляции — все развлекались как могли. Некоторые даже заскучали по шумному офису, в котором вечно кто-то кашляет, болтает по телефону, смеется и мучает старый принтер. Специально для таких людей креативное агентство Kids Creative Agency выпустило симулятор звуков офиса.

ilovesaintjimmy

Это интерактивный сайт с изображением типичного офиса: есть принтер, кулер, скрипучее кресло, компьютеры с клацающей клавиатурой, расхаживающие туда-сюда коллеги. Если нажать на эти элементы, то можно услышать характерный звук (в том числе чихание и чавканье!). В настройках дают выбрать количество шумящих сотрудников — по умолчанию стоит пять, но для полноты эффекта лучше выкрутить на десять. Предполагается, что симулятор будут включать в фоновом режиме, чтобы создать дома иллюзию настоящего офиса.

Но какой офис без пустых разговоров! Поэтому симулятор Kids Creative Agency нужно дополнить симулятором коллеги, который спрашивает «статусы по задачам» и интересуется, «смотрел ли нового Дудя».

Нет, некоторые и правда так делают.