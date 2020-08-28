Кот Персик не любит причесываться. 😼Но как же легко его перехитрить! Достаточно просто включить мультики

У жительницы Санкт-Петербурга Елизаветы Осивой есть рыжий кот по кличке Персик — и он ну о-о-очень не любит, когда его расчесывают. Минуту Персик еще может потерпеть, но потом начинает возмущаться и вырываться.

Однако Осива придумала, как обуздать елозящего кота. Оказалось, достаточно включить ему мультики для кошек на ютьюбе — и все! Кот спокоен и податлив. Осива продемонстрировала свой лайфхак в тиктоке.

«Теперь его можно вычесывать хоть сутки. Ему плевать, он смотрит мультики и абсолютно не замечает того, что с ним делают», — хвастается хозяйка Персика.