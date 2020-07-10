Наконец-то, обнаружен еще один технологичный способ развлечь кошку! Правда, ради этого с высокой долей вероятности придется пожертвовать телевизором или экраном телефона. Способ такой: нужно открыть на ютьюбе видео, в котором два с половиной часа показывают вьющиеся веревки.

Gaming Palooza Empire

А дальше можно ничего не делать, просто наблюдать за реакцией кошки — та, скорее всего, выйдет на охоту. Внимание на это видео обратила пользовательница твиттера vanswan.

А это точно не навредит кошке? Как же она почувствует победу!

Мы обратились за комментарием к специалисту по поведению животных Виталии Кононовой, чтобы уточнить, как видео с веревками могут повлиять на кошек. Она заявила, что, насколько ей известно, не существует научных исследований, которые бы подтвердили, что такие игры действительно расстраивают кошек или как-либо вредят им.

Однако Кононова рекомендует в конце подобных игр давать кошкам что-нибудь такое, что животное смогло бы поймать и «почувствовать в лапах». «Идеальная игра для кошки — это полноценное проигрывание цикла охоты, — подчеркнула Кононова в разговоре с „Медузой“. — Кошка следит за движущимся предметом, затаивается, нападает, ловит его, кусает и „ест“. Момент с поеданием можно обеспечить с помощью корма».

Специалист заявила, что кошек необязательно угощать каждый раз в процессе игры, но подобное поощрение точно не повредит. Таким образом цикл охоты завершится, кошка умоется и отправится отдыхать.

«Такие циклы хорошо проводить перед сном для кошек, у которых много энергии и которые по ночам будят владельцев, чтобы поиграть», — отметила Кононова.

Записал Максим Иванов