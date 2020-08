Не «сука», а «самка собаки» Финская компания выпустила вежливый шрифт. Он заменяет все оскорбления в тексте на нейтральные слова

Финская компания TietoEVRY выпустила вежливый шрифт, который не позволит оскорблять других людей в интернете. Он так и называется — The Polite Type. Специальные алгоритмы анализируют текст и заменяют оскорбления или неэтичную лексику в текстах и сообщениях на более нейтральные слова.

TietoEVRY

К примеру, с включенным The Polite Type фраза «she is ugly» («она уродлива») превратится в «she is not traditionally beautiful» («она красива по нетрадиционным меркам»). А «I hate you» («Я тебя ненавижу») — в «I disagree with you» («Не соглашусь с вами»). Отдельные слова вроде «redneck», то есть «деревенщина», с вежливым шрифтом будут звучать как «консервативный белый». «Bitch» («суку») The Polite Type тоже не пропустит. Оскорбление заменят на «самку собаки».

Словарь оскорблений, на котором основываются алгоритмы шрифта, сейчас содержит около двух тысяч английских слов и их нейтральных аналогов. Словарь будет пополняться.

Авторы The Polite Type подчеркивают, что не посягают на свободу слова, ведь они оставляют право спорить с другими. Но, как им кажется, «разжигание ненависти — неправильный способ выражать несогласие». Кроме того, компании хочется, чтобы «интернет-хулиганы» поняли реальный смысл слов, которые они используют в качестве оскорблений.