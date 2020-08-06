Британка спасла бездыханную мышь. Пришлось делать грызуну массаж сердца и дразнить едой

Жительница Уэльса Бекки Рэмзи 29 июля обнаружила в своем саду бездыханную мышь. Британка тут же бросилась на помощь животному. В течение 10 минут Рэмзи делала мыши массаж сердца и параллельно снимала себя на видео.

Рэмзи и раньше пыталась таким образом вернуть животных к жизни, но ничего не выходило. Поэтому и в этот раз женщина ни на что особо не надеялась. Но внезапно мышь подала признаки жизни! Тогда Рэмзи стала массировать все тело грызуна, чтобы разогнать кровь.

После этого британка отнесла мышь к своему камину — таким образом она надеялась восстановить нормальную температуру тела животного. Грызуна также попытались привести в чувство с помощью еды. Так мышь, которую Рэмзи прозвала Борцом, спустя два часа начала потихоньку ходить.

Как только животное окончательно пришло в себя, его отпустили на волю.